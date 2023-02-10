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Мессі зможе взяти участь у матчі проти Баварії

10 лютого 2023

Ліонель Мессі, ФК ПСЖ

Аргентинський форвард пропустить найближчий матч проти Монако у чемпіонаті Франції.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не зможе взяти участь у найближчому матчі команди проти Монако у французькій Лізі 1. Про це повідомляє прес-служба парижан.

Нагадаємо, 35-річний аргентинець отримав травму підколінного сухожилля у минулому матчі чемпіонату проти Марселя (1:2), у якому переможний гол у складі "провансальців" забив українець Руслан Маліновський.

Найближчі 48 годин Мессі перебуватиме під наглядом медичного персоналу, після чого зможе повернутися до тренувань у понеділок.

Таким чином, Мессі зможе взяти участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Гра відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

Источник: ФК ПСЖ

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