Мессі може пропустити перший матч із Баварією через травму

Аргентинець зазнав її у матчі з Марселем.

Матч 1/8 Кубку Франції між Марселем і ПСЖ не тільки позбавив Ліонеля Мессі поборотися за унікальне досягнення, але й приніс травму підколінного сухожилля.

Як повідомляє французьке видання l'Equipe, аргентинець точно не зіграє у суботньому матчі Ліги 1 проти Монако, а до того ж ризикує пропустити перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії, який пройде у Парижі 14 лютого. Втім, джерело додає, що клуб зі столиці Франції зберігає оптимізм щодо термінів відновлення володаря Кубку світу.

Відзначимо, що зараз ПСЖ і Мессі обговорюють два варіанти нового контракту.