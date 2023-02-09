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Мессі може пропустити перший матч із Баварією через травму

09 лютого 2023

Ліонель Мессі, Getty Images

Аргентинець зазнав її у матчі з Марселем.

Матч 1/8 Кубку Франції між Марселем і ПСЖ не тільки позбавив Ліонеля Мессі поборотися за унікальне досягнення, але й приніс травму підколінного сухожилля.

Як повідомляє французьке видання l'Equipe, аргентинець точно не зіграє у суботньому матчі Ліги 1 проти Монако, а до того ж ризикує пропустити перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії, який пройде у Парижі 14 лютого. Втім, джерело додає, що клуб зі столиці Франції зберігає оптимізм щодо термінів відновлення володаря Кубку світу.

Відзначимо, що зараз ПСЖ і Мессі обговорюють два варіанти нового контракту.

Источник: Lequipe

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