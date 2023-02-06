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Стало відомо, як виглядатиме м'яч для плей-оф Ліги чемпіонів

06 лютого 2023

Getty Images

Офіційно м'яч буде представлено 13 лютого.

Портал Footy Headlines, який спеціалізується на футбольному екіпіруванні, представив фото м'яча, який використовуватиметься у матчах плей-оф та фіналі Ліги чемпіонів.

Традиційно це був м'яч від компанії Adidas, який офіційно буде представлено 13 лютого.

М'яч для Ліги чемпіонів цього сезону вирізняється дизайном, натхненним містом-організатором Стамбулом — фінал зіграє на Олімпійському стадіоні Ататюрка 13 червня 2023 року.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 14 лютого.

У перших матчах зіграють Мілан та Тоттенхем, а також ПСЖ та Баварія.

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