Мбаппе пропустить перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Баварії

ПСЖ не зможе розраховувати на нападника.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе отримав пошкодження м'яза в матчі чемпіонату Франції проти Монпельє.

Як повідомляє авторитетне видання L`Equipe, французький футболіст пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги проти Баварії, що відбудеться 14 лютого.

Стверджується, що Кіліан Мбаппе пропустить близько трьох тижнів.

Зазначимо, що в цьому сезоні нападник провів 26 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 25 голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє прокоментував стан свого підопічного.