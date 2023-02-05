Галтьє відповів Нагельсманну на підозру в блефуванні щодо травми Мбаппе

Керманич ПСЖ не забарився з відповіддю.

Менше ніж за два тижні до протистояння проти французького Парі Сен-Жермен у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн зробив припущення, буцім-то суперники блефують, коли говорять про тритижневі строки відновлення свого нападника Кіліана Мбаппе від отриманого нещодавно пошкодження.

Такий закид із боку суперників не міг проігнорувати керманич "червоно-синіх" Крістоф Галтьє, і в останньому інтерв’ю відповів візаві за тренерським цехом.

"Мені не потрібно відповідати чи щось доводити Нагельсманну. Я читав його коментар, ось і все на тому.

Такі ігри — це не стиль нашого клубу, не стиль ПСЖ. І тим паче, це зовсім не мій стиль", — заявив французький фахівець.

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться 14 лютого, о 22:00.