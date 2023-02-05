Нагельсманн: ПСЖ може блефувати відносно травми Мбаппе

Керманич Баварії прокоментував можливо послаблення суперників.

Стрімко наближається момент відновлення розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, і саме тому головні тренери команд, що продовжують боротьбу за Кубок чемпіонів, почали активно цікавитись станом справ у розташуваннях майбутніх суперників.

Зокрема, мюнхенській Баварії може добряче поталанити, якщо в її поточній невизначеній формі французький Парі Сен-Жермен залишиться без свого зіркового нападника Кіліана Мбаппе бодай на перший матч 1/8 фіналу.

Керманич "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн прокоментував подібні чутки.

"Я не знаю, що саме мається на увазі в цих прес-релізах ПСЖ, але я дуже сподіваюсь, що Мбаппе гратиме проти нас. Дуже мало інформації з цього приводу.

ПСЖ чітко вказують на своєму веб-сайті: "Гравець буде відсутнім до трьох тижнів". Але якщо в нього немає складної травми, то я не думаю, що він пропустить матчі проти нас.

Я буду готувати гру своєї команди, розраховуючи на те, що Кіліан зіграє. Занадто далекоглядно зараз говорити про те, що гравець не буде залучений до складу, якщо в нього немає серйозної травми. Вони можуть просто блефувати, не відкриваючи при цьому власні карти", — заявив німецький фахівець.

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться 14 лютого, о 22:00.