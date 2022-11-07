Спаллетті: Раді, що уникли зустрічі з ПСЖ

07 листопада 2022

Лучано Спаллетті, getty images

Тренер неаполітанців висловився про результати жереба.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів, де неаполітанці зіграють з Айнтрахтом.

"На такому рівні кожна команда сильна, хоча ми раді, що уникли зустрічі з ПСЖ", — наводить слова Спаллетті Football Italia.

"Айнтрахт Франкфурт все ще є володарем Ліги Європи, яка є другим за величиною змаганням у Європі, і вони розвиваються як команда. Це точно буде непросто".

Нагадаємо, що стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль зіграє проти Реала, ПСЖ протистоятиме Баварії.

Источник: Football Italia

команди
статті на тему:
Аталанта — Наполі, getty images 05 ноября 2022 Аталанта — Наполі 1:2 Відео голів та огляд матчу 05.11.2022
Осімген проти Толоя, Getty Images 05 ноября 2022 Маліновський не допоміг: Аталанта програла Наполі
Руслан Маліновський, getty images 05 ноября 2022 Маліновський отримав середню оцінку за матч проти Наполі за версією статистичних порталів
  Rambler's Top100