Спаллетті: Раді, що уникли зустрічі з ПСЖ

Тренер неаполітанців висловився про результати жереба.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів, де неаполітанці зіграють з Айнтрахтом.

"На такому рівні кожна команда сильна, хоча ми раді, що уникли зустрічі з ПСЖ", — наводить слова Спаллетті Football Italia.

"Айнтрахт Франкфурт все ще є володарем Ліги Європи, яка є другим за величиною змаганням у Європі, і вони розвиваються як команда. Це точно буде непросто".

Нагадаємо, що стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль зіграє проти Реала, ПСЖ протистоятиме Баварії.