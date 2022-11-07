Нагельсманн — про ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів: Наш ідеальний груповий етап не був винагороджений

Німецький коуч незадоволений результатами жереба.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розчарований жеребкуванням 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де його команді дістався французький ПСЖ.

"Це складний суперник, а в нас уже були серйозні суперники на груповому етапі. Наш ідеальний груповий етап не був особливо винагороджений. Те саме стосується і ПСЖ, адже вони не будуть у захваті від того, що грають з нами.

До матчів 1/8 фіналу ще далеко, попереду чемпіонат світу та ще кілька ігор. ПСЖ – складний суперник, у якому багато гравців світового рівня. Те саме стосується і нас — така Ліга чемпіонів", — цитує тренера пресслужба "роттен".

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 14-15 та 21-22 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 7-8 і 14-15 березня.