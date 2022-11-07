Кан — про матчі з ПСЖ в Лізі чемпіонів: Здається, це доля

07 листопада 2022

Олівер Кан, getty images

Легендарний ексголкіпер не приховує схвильованості перед матчами з парижанами.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де німцям належить зіграти з ПСЖ.

"Здається, це доля. На нас чекає відмінний матч, у якому зустрінуться найкращі гравці у світі. До матчів ще довго поки складно сказати, як він складеться.

ПСЖ – дуже збалансована команда. Там виступають гравці світового рівня з великим досвідом, але про Баварію так теж можна сказати. ПСЖ та Баварія – команди з вершини європейського футболу", — передає слова Кана Canal+.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 14-15 та 21-22 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 7-8 і 14-15 березня.

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