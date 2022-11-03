Поттер: Попереду у Челсі багато роботи

Англійський фахівець підбив підсумки матчу шостого туру Ліги чемпіонів.

У заключному турі Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі обіграв Динамо Загреб.

"Я радий здобути перемогу. Закарія добре виглядав на полі — він грав з ентузіазмом, забив свій дебютний гол, який став переможним. Я дуже задоволений його грою.

Можна було б турбуватися, якби ми не робили моментів. Ми провели чудовий матч, гравці були на висоті.

Попереду ще багато роботи, але, гадаю, ми можемо бути задоволені нашим виступом у Лізі чемпіонів", – сказав головний тренер Челсі в інтерв'ю BT Sport.

На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Динамо Загреб.