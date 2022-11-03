Челсі — Динамо Загреб 2:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Лондонський Челсі в рамках останнього туру Ліги чемпіонів УЄФА мав відмінну нагоду виправити ще одну помилку свого колишнього головного тренера Томаса Тухеля, на власному полі здобувши перемогу над хорватським Динамо Загреб.

Не дивлячись на важливість цієї місії, "сині" розпочали гру вкрай погано — уже на сьомій хвилині Бруно Петкович відкрив рахунок у грі, однак уже незабаром Рахім Стерлінг відновив паритет.

Напрочуд швидкою була гра обидвох команд у першій половині гри тож геть не дивно, що посеред першого тайму ми побачили ще одне взяття воріт, знову авторства гравця команди Грема Поттера, проте цього разу відзначився дебютант Деніс Закарія.

Після перерви радше можна було спостерігати за картиною, коли господарі були значно ближчими до збільшення різниці за рахунком, аніж гості могли відігратись, тож у підсумку "пенсіонери" виконали власне завдання та відправили хорватський клуб за межі єврокубків навесні.

Огляд матчу:

Челсі — Динамо Загреб 2:1

Голи: Стерлінг, 18, Закарія, 30 — Петкович, 7

Челсі: Менді — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі (Сілва, 65), Чілвелл — Жоржіньо — Маунт, Закарія (Лофтус-Чік, 70) — Гавертц (Галлахер, 64) — Стерлінг (Пулішич, 83), Обамеянг (Броя, 64).

Динамо Загреб: Лівакович – (Емрелі, 69) Ристовські, Й. Шутало, Періч – Мохараммі, Мішич, Іванушець, Любичич, Адемі (Булат, 83) – Оршич (Шпікіч, 89), Петкович (Дрмич, 83).

Попередження: Кулібалі — Мішич, Іванушець, Мохараммі.

Джерело: MEGOGO.