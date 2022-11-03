Манчестер Сіті — Севілья 3:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

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Протистояння в заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум поміж англійським Манчестер Сіті та андалузькою Севільєю було позбавлено будь-якого турнірного значення для обидвох команд.

У підсумку, "містяни" намагались завершити осінню міжнародну кампанію без поразок, хоча й суперники мали намір стати цьому на заваді, коли забили першими посеред стартової половини гри.

Однак що до цього, що після цього моменту команда Хосепа Гвардіола цілковито домінувала за ходом зустрічі, і в підсумку почала стабільно вражати ворота суперників після перерви. Зокрема, за Сіті відзначився дебютант єврокубкових змагань 17-річний Ріко Льюїс.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Севілья 3:1

Голи: Льюїс, 52, Альварес, 73, Марез, 83 — Мір, 31

Манчестер Сіті: Ортега – Льюїс (Канселу 85), Діаш, Лапорт, Гомес (Вілсон-Есбранд 70) – Палмер (Де Брюйне 70), Гюндоган (Сілва 58), Фоден – Марез, Альварес, Гріліш (Родрі 46)

Севілья: Буну – Акунья (Теллес 46), Рекік, Маркао (Гудель 45+1), Кармона, Монтьєль – Іско (Ламела 57), Ділейні, Ракітич (Жордан 67), Гомес (Сусо 46) – Мір

Джерело: MEGOGO.