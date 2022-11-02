Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі із Севільєю

З турнірної точки зору дане протистояння не вирішувало абсолютно нічого.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті приймав на своєму полі Севілью.

З турнірної точки зору цей матч не мав жодного значення, оскільки ще перед стартом туру Ман Сіті гарантував собі перше місце у групі G, Боруссія Дортмунд – друге, Севілья ж вирушила до плей-оф Ліги Європи, а Копенгаген залишився без єврокубкової весни.

Проте, незважаючи на відсутність якоїсь турнірної інгріги, підопічні Хосепа Гвардіоли підтвердили статус лідера турнірної таблиці та здобули перемогу з рахунком 3:1.

Севілья пішла на перерву з мінімальною перевагою в рахунку завдяки голу Рафи Міра, але у другому таймі "містяни" зробили камбек і закріпили лідерство у своєму квартеті.

Манчестер Сіті — Севілья 3:1

Голи: Льюїс, 52, Альварес, 73, Марез, 83 — Мір, 31

Манчестер Сіті: Ортега – Льюїс (Канселу 85), Діаш, Лапорт, Гомес (Вілсон-Есбранд 70) – Палмер (Де Брюйне 70), Гюндоган (Сілва 58), Фоден – Марез, Альварес, Гріліш (Родрі 46)

Севілья: Буну – Акунья (Теллес 46), Рекік, Маркао (Гудель 45+1), Кармона, Монтьєль – Іско (Ламела 57), Ділейні, Ракітич (Жордан 67), Гомес (Сусо 46) – Мір