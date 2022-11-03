Мілан — РБ Зальцбург 4:0 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

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Мілан в останньому турі показав справжній майстер клас РБ Зальцбургу. Гості до стартового свистка ще сподівалися на диво, проте Мілан виявився жорстоким і без особливих труднощів здобув розгромну перемогу. Дубль Жиру, голи Круніча та Месіаса – і все готово!

Огляд матчу:



Мілан — РБ Зальцбург 4:0

Голи: Жиру, 14, 57, Крунич, 46, Мессіас, 90+1



Мілан: Тетерушану — Калулу, К’єр, Томорі, Ернандес (Балло-Туре, 78) — Тоналі, Беннасер — Ребич, Крунич (Де Кетеларе, 78), Леау (Мессіас, 69) — Жиру.



РБ Зальцбург: Кен — Дедич, Соле (Бернардо, 46), Павлович, Вебер (Ульмер, 77) — Зайвальд, Гурна-Дуат (Камері, 64), К’єргор — Сучич — Адаму, Окафор (Койта, 77).



Попередження: Окафор, Гурна-Дуат