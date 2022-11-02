Стрічка новин

00:03

Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Копенгагеном

23:59

Ліга чемпіонів, група Н. Бенфіка забила шість Маккабі Х і чудом викинула ПСЖ з першого місця

23:57

Челсі взяв реванш у Динамо Загреб за поразку у першому турі Ліги чемпіонів

23:56

Бенефіс Жиру дозволив Мілану розбити Зальцбург та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

23:55

Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі із Севільєю

23:30

Тренер Руха U-19: Я гордий за хлопців, тішуся, що наша команда пройшла у євровесну

23:15

Анчелотті повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів

22:43

Йовічевіч: Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо — ми маємо бути усі разом, бо це Україна

22:15

Шахтар — Лейпциг 0:4 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

22:12

Реал Мадрид — Селтік 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022