Йовічевіч: Якби ще раз обіграли Лейпциг, то могли б сказати, що ми — чемпіони світу

03 листопада 2022

Ігор Йовічевіч

Головний тренер Шахтаря поділився думками стосовно матчу проти саксонського колективу.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився думками стосовно поєдинку проти саксонців.

На питання, що коуч сказав гравцям після матчу:

"Підняти голови! Я сказав їм підняти голови. Тому що ми провели в Лізі чемпіонів шість матчів: так, сьогодні програли, але були шість гарних матчів. І сьогодні ми набули досвіду, стали кращими. Лейпциг – чудова команда, і не соромно їм програти. Це формує нас. Ми зробили все що могли. Наша команда вже одного разу обіграла їх, і якби зробили це вдруге, то могли б сказати, що ми – чемпіони світу. Це новий проєкт, нова команда, молоді хлопці. Ми працюємо три з половиною місяці й досягли багато чого, здійснили неймовірну роботу! Дивимося на себе зараз і бачимо, що стали кращими, ніж на початку шляху. Ми вийшли до Ліги Європи, де багато чудових команд. Барселона та Аякс гратимуть у Лізі Європи, а мадридський Атлетіко не зміг туди потрапити. Ми цінуємо те, чого досягли. І вітаю Лейпциг. Це відмінна команда, а Марко Розе – топтренер. Ми маємо дивитися вперед, підняти голови і працювати".

На питання, що найбільше запам'яталося цього сезону у Лізі чемпіонів:

"Ми знали точно, для кого граємо. Говорили це з першого матчу та повторюємо сьогодні, адже відчуваємо енергію вболівальників через індивідуальні меседжі, через соцмережі, від людей, які захищають Україну. Це величезна кількість фанатів, які люблять футбол і захищають країну. І ми хотіли віддячити їм через нашу боротьбу, віддати максимум сил, щоб вони були задоволені результатом і хоч на мить забули про свої проблеми. І нам вдавалося: наша енергія з кожним матчем зростала, ми справді робили неймовірні речі. Коли граєш уперше в Лізі чемпіонів проти команд, які мають у чотири-п’ять разів більший бюджет, які мають більше досвіду, проте ти дієш настільки впевнено, – це неймовірно. І сьогоднішній результат також дозволяє нам цінувати те, що ми зробили. Ми можемо сумувати, однак не можемо опускати голову. Ми повинні пишатися. Більш солідні й досвідчені клуби за таких умов навіть не потрапили б до Ліги Європи. І багато команд нікуди не вийшли. Тому Україна може пишатися нами, так само, як і ми пишаємось нашими співвітчизниками. Тож прямуємо далі. Відпочинемо від цього циклу, забуваємо Лігу чемпіонів і готуватимемось до Ліги Європи в лютому. І попереду ще п’ять матчів чемпіонату України, де ми прагнемо обійти Дніпро-1, який прямує на першому місці".

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