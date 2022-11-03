Маккабі — Бенфіка 1:6 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

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Лісабонська Бенфіка заходила до заочного протистояння проти французького Парі Сен-Жермен в умовах гостьового матчу проти ізраїльського Маккабі, маючи кричуще відставання від конкурентів у боротьбі за перше місце в турнірній таблиці за кількістю голів, проте рівність за здобутими балами.

У підсумку, перша половина зустрічі не подарувала фанатам "орлів" бажаної втіхи, бо їхня команда лише обмінялась голами зі суперниками.

До другого тайму лісабонці також входили доволі вайлувато, тоді як суперники в паралельній зустрічі вже стрімко наближались до перемоги.

І на цьому несприятливому тлі Бенфіка в підсумку як почала забивати від завершення першої години ігрового часу, так і зупинилась лишень після шостого голу у власному виконанні в компенсований час.

Як наслідок, за перевагою в кількості голів на чужому полі, що є сьомим за ліком критерієм порівняння команд у випадку рівності очок на груповому етапі, саме португальський колектив виграв групу H.

Огляд матчу:

Маккабі — Бенфіка 1:6

Голи: Шері, 26 — Рамуш, 20, Муса, 60, Грімальдо, 70, Рафа Сілва, 74, Араужу, 88, Маріу, 90+3

Маккабі: Коен — Мейр (Ацілі, 64), Сек, Голдберг, Корню — Абу Фані, Лаві, Мохамед (Арад, 77), Давід (Чібота, 64), Шері — П'єрро (Рукавиця, 77).

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба — Аурснес (Шікіньо, 32), Флорентіну, Маріу, Сілва (Араужу, 83), Нерес (Гонсалвеш, 83) — Рамуш (Муса, 32).

Попередження: Абу Фані, Менахем — Нерес.

Джерело: MEGOGO.