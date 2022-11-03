Копенгаген — Боруссія Дортмунд 1:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

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Дортмундська Боруссія перед останнім туром Ліги чемпіонів УЄФА не мала жодних передумов для того, аби обігнати англійський Манчестер Сіті в турнірній таблиці, проте й опуститись на третю сходинку через потенційну перемогу андалузької Севільї також не могла.

Це в підсумку зробило гостьовий матч "джмелів" проти датського Копенгагена виключно можливістю "левів" здобути чергові очки на груповому етапі, залишивсь при цьому на останній сходинці в турнірній таблиці.

Гості на цьому тлі все одно спромоглись забити першими, утім суперники відповіли ще до завершення першого тайму.

Після перерви характер гри анітрохи не змінився, на відміну від кількості забитих м’ячів — команди лише двічі з-понад двадцяти пострілів примудрились бодай влучити в площину воріт.

Огляд матчу:

Копенгаген — Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Гаральдссон, 41 — Торган Азар, 23

Копенгаген: Грабара — Дікс (Желерт, 79), Вавро, Лунд Єнсен, Соренсен (Крістіансен, 58) — Лерагер, Клем, Клаессон (Фальк, 70) — Бардхі (Йоганнессон, 70), Гаральдссон, Дарамі (Оскарссон, 79).

Боруссія Дортмунд: Кобель (Меєр, 46) — Пасслак, Гуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Азар (Кулібалі, 72) — Джан, Езкан (Мукоко, 63) — Адеємі, Рейна (Брандт, 63), Мален — Модест.

Попередження: Вавро, Лерагер — Модест, Джан.

Джерело: MEGOGO.