Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Копенгагеном

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Копенгаген приймав на своєму полі дортмундську Боруссію.
З турнірної точки зору цей матч не мав жодного значення, оскільки ще перед стартом туру Ман Сіті гарантував собі перше місце у групі G, Боруссія Дортмунд – друге, Севілья ж вирушила до плей-оф Ліги Європи, а Копенгаген залишився без єврокубкової весни.
Якоюсь мірою данському колективу вдалося насамкінець грюкнути дверима, хай і не так голосно.
Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.
Копенгаген — Боруссія Дортмуд 1:1
Голи: Гаральдссон, 41 — Торган Азар, 23
Попередження: Вавро, Лерагер — Модест, Джан