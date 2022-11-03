Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Копенгагеном

З турнірної точки зору дане протистояння не вирішувало абсолютно нічого.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Копенгаген приймав на своєму полі дортмундську Боруссію.

З турнірної точки зору цей матч не мав жодного значення, оскільки ще перед стартом туру Ман Сіті гарантував собі перше місце у групі G, Боруссія Дортмунд – друге, Севілья ж вирушила до плей-оф Ліги Європи, а Копенгаген залишився без єврокубкової весни.

Якоюсь мірою данському колективу вдалося насамкінець грюкнути дверима, хай і не так голосно.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

Копенгаген — Боруссія Дортмуд 1:1

Голи: Гаральдссон, 41 — Торган Азар, 23

Попередження: Вавро, Лерагер — Модест, Джан