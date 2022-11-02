Челсі взяв реванш у Динамо Загреб за поразку у першому турі Ліги чемпіонів

Хорватський гранд не зміг скористатися поразкою Зальцбурга у паралельному матчі та завершив виступи в єврокубках.

Завершився матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому лондонський Челсі приймав на своєму полі загребське Динамо.

За будь-яких розкладів підопічні Грема Поттера зберігали б перший рядок у групі E, тоді як хорватському колетиву треба було знову перемагати Челсі з урахуванням поразки Зальцбурга від Мілана в паралельній зустрічі, щоб вирушити до плей-оф Ліги Європи.

Скористатися поразкою австрійського колективу Динамо Загреб не вдалося. Челсі успішно взяв реванш за поразку у першому турі завдяки голам Рахіма Стерлінга та Деніса Закарії – для другого це дебютний гол у першому матчі за лондонський клуб.

Таким чином, від групи E у плей-оф Ліги чемпіонів виступлять Челсі та Мілан, Зальцбург вирушає до Ліги Європи, тоді як загребське Динамо завершує свій єврокубковий сезон.

Челсі - Динамо Загреб 2:1

Голи: Стерлінг, 18, Закарія, 30 — Петкович, 7

Челсі: Менді — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі (Сілва, 65), Чілвелл — Жоржіньо — Маунт, Закарія (Лофтус-Чік, 70) — Гавертц (Галлахер, 64) — Стерлінг (Пулішич, 83), Обамеянг (Броя, 64)

Динамо Загреб: Лівакович – (Емрелі, 69) Ристовські, Й. Шутало, Періч – Мохараммі, Мішич, Іванушець, Любичич, Адемі (Булат, 83) – Оршич (Шпікіч, 89), Петкович (Дрмич, 83)

Попередження: Кулібалі — Мішич, Іванушець, Мохараммі