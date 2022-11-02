Жиру очолить атаку Мілана у матчі проти Зальцбурга

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють Мілан та австрійський РБ Зальцбург.

Італійський Мілан відстоюватиме своє місце в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в домашній грі проти австрійського РБ Зальцбург на Сан Сіро в рамках шостого туру.

Стефано Пьолі, після поразки від Торіно (1:2), вирішив використати з перших хвилин Олів'є Жиру.

Маттіас Яйссле, у порівнянні з поразкою від лондонського Челсі (1:2), залучив до стартового складу центрбека Умара Соле, який змінить Бернарду.

Мілан: Тетерушану — Калулу, К’єр, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер — Ребич, Крунич, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Юнгдаль, Балло-Туре, Діас, Дест, Орігі, Мессіас, Побега, Габбья, Де Кетеларе.



РБ Зальцбург: Кен — Дедич, Соле, Павлович, Вебер — Зайвальд, Гурна-Дуат, К’єргор — Сучич — Адаму, Окафор.

Запасні: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковські, Камері, Ульмер, Койта, Шимич, Діарра, Шешко, Бернардо.



Гра Мілан — РБ Зальцбург почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.