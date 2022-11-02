Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Груповий етап Ліги чемпіонів завершується. Залишився останній тур, який для багатьох стане визначальним. На даний момент відомо лише те, що Челсі — переможець групи, а команди, що залишилися, боротимуться за плей-офф ЛЧ і за те, щоб не стати останньою командою квартету.
Турнірне становище:
Мілан — Зальцбург
2 листопада, 22:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів прогнозувалося, що у плей-офф вийдуть Челсі та Мілан. "Сині" вже там, а "росонері" залишилося завершити почате без помилок.
Зі сторони може здатися, що все, як і прогнозувалося, проте за фактом не все так легко: Челсі, незважаючи на перше місце, своїми виступами викликав низку питань, а Мілану також було не солодко.
Коротко про розклади для обох команд:
- Мілан вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Італійський клуб не опуститься нижче за третє місце.
- Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Австрійці стануть четвертими, якщо поступляться, а Динамо виграє.
За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.50, а перемога австрійської – 6.50. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 4.60.
Орієнтовні склади:
Мілан: Тетерушану – Калулу, К'єр, Габбія, Ернандес – Тоналі, Беннасер – Ребіч, Кетеларе, Леау – Жиру.
Зальцбург: Кен – Дедіч, Бернарду, Павлович, Вебер – Зайвальд, Гурна-Дуат, Кьєргор – Сучич, Адаму, Окафор.
Не зіграють: Салемакерс, Меньян, Флоренці, Салабрія, Ібрагімович — Капальдо, Фернанду, Солет, Койта, Діакіті, Діамбу, Тиджані, Окох.
Під питанням: ... — ...
прогноз 1:1
Челсі — Динамо Загреб
2 листопада, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Франсуа Летесьє.
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Розширений анонс матчу Челсі — Динамо Загреб можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.
Орієнтовні склади:
Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Аспілікуета, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Чілвелл — Маунт, Хаверц — Броя.
Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Перич — Шпікич, Іванушець, Мішич, Адемі, Любічич — Оршич, Петкович.
Не зіграють: Фофана, Канте, Кулібалі, Джеймс – Шутало.
Під питанням: Кепа ...
прогноз 2:1