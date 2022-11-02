Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Анонс матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Груповий етап Ліги чемпіонів завершується. Залишився останній тур, який для багатьох стане визначальним. На даний момент відомо лише те, що Челсі — переможець групи, а команди, що залишилися, боротимуться за плей-офф ЛЧ і за те, щоб не стати останньою командою квартету.

Турнірне становище:

Мілан — Зальцбург

2 листопада, 22:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів прогнозувалося, що у плей-офф вийдуть Челсі та Мілан. "Сині" вже там, а "росонері" залишилося завершити почате без помилок.

Зі сторони може здатися, що все, як і прогнозувалося, проте за фактом не все так легко: Челсі, незважаючи на перше місце, своїми виступами викликав низку питань, а Мілану також було не солодко.

Коротко про розклади для обох команд:

- Мілан вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки. Італійський клуб не опуститься нижче за третє місце.

- Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги. Австрійці стануть четвертими, якщо поступляться, а Динамо виграє.

За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.50, а перемога австрійської – 6.50. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 4.60.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану – Калулу, К'єр, Габбія, Ернандес – Тоналі, Беннасер – Ребіч, Кетеларе, Леау – Жиру.

Зальцбург: Кен – Дедіч, Бернарду, Павлович, Вебер – Зайвальд, Гурна-Дуат, Кьєргор – Сучич, Адаму, Окафор.

Не зіграють: Салемакерс, Меньян, Флоренці, Салабрія, Ібрагімович — Капальдо, Фернанду, Солет, Койта, Діакіті, Діамбу, Тиджані, Окох.

Під питанням: ... — ...

прогноз 1:1

Челсі — Динамо Загреб

2 листопада, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Франсуа Летесьє.

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Розширений анонс матчу Челсі — Динамо Загреб можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Аспілікуета, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Чілвелл — Маунт, Хаверц — Броя.

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Перич — Шпікич, Іванушець, Мішич, Адемі, Любічич — Оршич, Петкович.

Не зіграють: Фофана, Канте, Кулібалі, Джеймс – Шутало.

Під питанням: Кепа ...