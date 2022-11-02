Конопля, Петряк та Траоре зіграють з перших хвилин проти РБ Лейпциг

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F, у якому зіграють донецький Шахтар та РБ Лейпциг.

Донецький Шахтар зіграє проти німецького РБ Лейпцига за право виходу до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в рамках шостого туру.

Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти Олександрії (2:2), вирішив використати з перших хвилин Юхима Коноплю та Миколу Матвієнка, тоді як Іван Петряк зіграє на правому фланзі півзахисту, а Лассіна Траоре очолить напад.

Марко Розе, у порівнянні з матчем проти мадридського Реалу (3:2), залучив до стартового складу Кампля до опорної зони, тоді як Вернер зіграє ліворуч в парі форвардів.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Козік,.



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум — Кампль, Шлагер — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер.

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Гальстенберг, Діалло, Новоа, Генріхс.



Гра Шахтар — РБ Лейпциг почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.