Шахтар — Лейпциг. Напередодні

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У заключному шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига.

Шахтар — РБ Лейпциг

Вівторок, 2 листопада, 19:45. Стадіон Війська Польського, Варшава. Головний арбітр зустрічі — Майкл Олівер (Англія).

Шахтар доволі несподівано почав груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів з розгромної перемоги над РБ Лейпциг, а тепер зустрінеться з німцями в рамках вирішальної зустрічі. Для виходу в плей-офф турніру команді Ігора Йовічевіча потрібно перемагати. Інший результат залишить донецьку команду в євровесні, проте в Лізі Європи.

В першому матчі між цими командами буда зафіксована перемога Шахтаря з рахунком 4:1. Тоді "гірники" відмінно зіграли на контрвипадах та покарали супротивника. Той результат став дуже неочікуваним, а "бики" незабаром втратили головного тренера — Доменіко Тедеско. Шахтар же заявив, що готовий боротися за високі позиції у квартеті.

Шахтар — Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У цій зустрічі компанія віддає перевагу РБ Лейпциг. Так, на німців можна поставити з коефіцієнтом 1,62. Тріумф Шахтаря ж оцінюється в 5,4. Нічийний результат має показник 4,3.

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Якщо говорити про турнірне становище команд, то в РБ Лейпциг після п'яти зіграних матчів дев'ять балів завдяки двом перемогам над Селтіком та тріумфом у грі з Реалом. Німці знаходяться на другій сходинці. Шахтар, своєю чергою, після перемоги над РБ Лейпциг двічі зіграв внічию з Селтіком та один раз поділив очки з Реалом.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9 3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6 4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2



"Гірники" могли підходити до даної зустрічі на другій сходинці, проте досадно впустили перемогу в грі проти Реалу та могли здобути три бали в матчі з Селтіком, якби Сікан реалізував свій шанс. Проте сварити молодого форварда особливого сенсу нема. Навіть три очки нічого не змінили б у відповідній грі, адже все одно Шахтар влаштовувала б лише перемога.

В минулі вихідні Шахтар грав в чемпіонаті України проти Александрії та не зміг здобути перемогу. "Гірники" в меншості змогли вийти вперед завдяки голу Михайла Мудрика, проте відразу пропустили, тому надалі вимушені продовжити переслідування Дніпра-1.

РБ Лейпциг, своєю чергою, набрав непогану форму та поступово стабілізував своє становище в чемпіонаті Німеччини, вийшовши на шосту сходинку турнірної таблиці. В минулі вихідні "бики" перемогли з рахунком 2:0 Баєр.

Також потрібно відзначити, що такого б результату не було б без нового головного тренера — Марко Розе, який доволі швидко зміг налаштувати механізми в команді.

Що стосується кадрової ситуації, то тренерський штаб української команди не зможе розраховувати на Корнієнко та Шведа. У РБ Лейпциг же не будуть грати Гулачі, Лаймер, Поульсен та Клостерманн.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

РБ Лейпциг: Ньюланд — Діалло, Орбан, Сімакан — Хенрихс, Шлагер, Кампль, Раум — Вернер, Нкунку, Собослаі

Не зіграють: Корнієнко, Швед — Гулачі, Лаймер, Поульсен, Клостерманн

Поточна форма:

Цікаві факти:

У 9 з останніх 11 ігор РБЛ (Ліга чемпіонів) було забито більше 2,5 голів.

РБЛ виграв останні 3 матчі (Ліга чемпіонів).

Шахтар не виграв 11 з останніх 12 матчів (Ліга чемпіонів).

РБЛ забив принаймні 2 голи в останніх 3 матчах (Ліга чемпіонів).

Тренери кажуть:

Ігор Йовічевіч, тренер Шахтаря:

"Такого матчу в нашій кар'єрі ще не було, коли нам би випадала нагода вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Особисто я такої напруги ще не відчував, та й усі так само, крім деяких футболістів. Ця амбіція, і часом невизначеність моменту рухає тебе вперед. Ми здійснили велику роботу і вже не задовольняємось тим, що маємо. Лишилося 95 хвилин матчу з чудовою командою, яка в останніх поєдинках набрала 16 очок з 18 можливих, яка демонструє гарний та інтенсивний футбол, вигравши в Реала і опонентів у Бундеслізі".