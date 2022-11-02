Піолі — про вирішальний матч в Лізі чемпіонів: Ми не з тих команд, що тиснуться до воріт

02 листопада 2022

СТЕФАНО ПЬОЛІ, GETTY IMAGES

Хоча "россонері" достатньо нічиєї.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі висловився напередодні матчу з Зальцбургом в Лізі чемпіонів.

"Потрібно показати максимально гарний футбол. Необхідні рішучий настрій та ясні голови. Позитивний результат дуже важливий: ми виконаємо перше завдання сезону. Чи гратимемо ми на нічию? Ми не з тих команд, що виходять на поле і тиснуться до воріт", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Мілан — Зальцбург розпочнеться сьогодні о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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