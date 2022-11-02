Клопп: Наполі заслуговував на перше місце в групі

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над італійським колективом.

Англійський Ліверпуль завершив груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА домашньою перемогою над італійським Наполі (2:0).

Ліверпуль — Наполі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Це та реакція, яку я хотів побачити від своїх гравців. Ми всі погодилися, що ми повинні продемонструвати характер — і ми це зробили в дуже важкій грі проти дійсно хорошого суперника.

Ми були компактними, тому Наполі не було легко грати. Ми бачили перед собою гідну футбольну команду, дуже якісну в ситуаціях один на один і як колектив також. Але ми добре впорались із завданням.

Як я вже сказав, ми тримали невеликий простір між власними лініями, і раптовими передачами створювали проблеми суперникам. Складнощі могли виникнути й у нас, але ми все ж таки впорались із завданням.

Другий тайм після скасованого голу Наполі став трохи напруженим, це було очевидним. Але ми потім все ж таки програли занадто багато ситуацій під час контратак Наполі, були недостатньо компактними.

Аж раптом виявилось, що суперники мали більше моментів. Проте ми змогли трохи заспокоїтися, а потім забили два справді якісних голи, під час яких ми також продемонстрували належну рішучість — були у вдалому місці для відскоків, забили голи та виграли гру. Дуже гарні враження.

Сьогодні я не шкодую, що ми не забили третій і четвертий гол. Це не той випадок. У нас був найгірший старт у цій групі з дуже поганої гри проти Наполі на виїзді. А зараз це був третій раз, коли ми проводимо заключну гру проти Наполі на груповому етапі, якщо я не помиляюсь.

Зазвичай наша ситуація була іншою, нам потрібне було очко, або потрібно було виграти, або що завгодно. Обидва рази у нас вийшло, і сьогодні ввечері теж вийшло, але Наполі заслуговував на перше місце в групі. Без жодних сумнівів.

Травма Мілнера? Я не знаю, що з ним сталось під час гри, проте зараз він у порядку. Можливо, зробимо кілька тестів на наступний день, але це рішення вже за лікарями", — заявив німецький керманич.

Англійський Ліверпуль у підсумку посів другу сходинку з однаковою кількістю балів із італійським Наполі — по 15.