Ліверпуль узяв реванш у Наполі, але залишився другим у групі A

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Ліверпуль — Наполі 2:0
Голи: Салах, 85, Нуньєс. 90+8
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Ремзі, 87), ван Дейк, Конате, Цимікас — Алькантара (Байцетич, 87), Фабіньо, Мілнер (Елліотт, 48) — Джонс (Нуньєс, 72) — Салах, Фірміно (Карвалью, 87).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівера — Ндомбеле (Распадорі, 88), Лоботка (Зелінські, 83), Замбо-Ангісса — Політано (Лосано, 69), Осімген (Сімеоне, 89), Кварацхелія.
Попередження: Конате, Александер-Арнольд, Нуньєс