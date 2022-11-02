Вікторія — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

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Каталонська Барселона в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА гостювала в чеської Вікторії Пльзень, не маючи перед собою при цьому жодних турнірних завдань.

У підсумку, гра виявилась доволі відкритою, і команда Хаві в першому таймі зробила вагомий зачин до підсумкової звитяги, забивши суперникам одразу два м’ячі.

Після перерви Барса давала вільно грати суперникам, та й сама була не проти забивати, тож суто після перерви команди розписали бойову нічию з рахунком 2:2, яка хоч трохи потішила фанатів господарів, чия команда завершила групу з шістьма поразками та різницею -19 голів.

Огляд матчу:

Вікторія — Барселона 2:4

Голи: Хори, 51, 63 — Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Вікторія: Станек — Голік, Гейда, Перніца, Ємелка (Гавел, 57) — Н'Діає (Буха, 57), Калвах (Чермак, 79), Їрка, Влканова, Піларж (Кронус, 88) — Хори (Бессі, 79).

Барселона: Пенья — Альба (Бальде, 57), Алонсо, Піке, Бельєрін — Гаві, Кессьє (Касадо, 67), Торре (Санс, 77) — Торрес, Рафінья (Дембеле, 77) — Фаті.

Попередження: Н'Діає, Гаві, Торре, Торрес.

Джерело: MEGOGO.