Спортінг — Айнтрахт Ф 1:2 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

02 листопада 2022

Спортінг — Айнтрахт Ф, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Франкфуртський Айнтрахт перед заключним матчем групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мав не найкращі позиції відносно можливого виходу до наступного раунду змагань, та ще й мав гостювати на полі прямого конкурента, якому в першому колі програв із рахунком 0:3.

Лісабонський Спортінг і матч відповідь проти "орлів" розпочав із власного голу, проте вже по перерви зусиллями Дайчі Камади Айнтрахт відігрався, а ще за десять хвилин уже був попереду через гол Рандаля Коло Муані.

Напруженою була заключна частина зустрічі, проте господарі так і не виконали жодного пострілу в площину воріт, тож поступились власним місцем у плей-оф Ліги чемпіонів на користь переходу до Ліги Європи.

Огляд матчу:

Спортінг — Айнтрахт Ф 1:2
Голи: Артур, 39 — Камада, 62, Коло Муані, 72

Спортінг: Адан — Порро, Коатес, Сен-Жюст (Жоване Кабрал, 78), Інасіу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 32) — Артур, Угарте (Есугу, 63), Педру Гонсалвеш — Паулінью, Едвардс (Трінкан, 63)

Айнтрахт Ф: Трапп – Якіч (Смолчич, 81), Ндіка, Тута, Пеллегріні – Ебімбе (Кнауфф, 69), Соу, Камада – Гетце, Ліндстрем (Роде, 46), Коло-Муані (Борре, 80).

Джерело: MEGOGO.

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