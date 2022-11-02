Спортінг — Айнтрахт Ф 1:2 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

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Франкфуртський Айнтрахт перед заключним матчем групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мав не найкращі позиції відносно можливого виходу до наступного раунду змагань, та ще й мав гостювати на полі прямого конкурента, якому в першому колі програв із рахунком 0:3.

Лісабонський Спортінг і матч відповідь проти "орлів" розпочав із власного голу, проте вже по перерви зусиллями Дайчі Камади Айнтрахт відігрався, а ще за десять хвилин уже був попереду через гол Рандаля Коло Муані.

Напруженою була заключна частина зустрічі, проте господарі так і не виконали жодного пострілу в площину воріт, тож поступились власним місцем у плей-оф Ліги чемпіонів на користь переходу до Ліги Європи.

Огляд матчу:

Спортінг — Айнтрахт Ф 1:2

Голи: Артур, 39 — Камада, 62, Коло Муані, 72

Спортінг: Адан — Порро, Коатес, Сен-Жюст (Жоване Кабрал, 78), Інасіу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 32) — Артур, Угарте (Есугу, 63), Педру Гонсалвеш — Паулінью, Едвардс (Трінкан, 63)

Айнтрахт Ф: Трапп – Якіч (Смолчич, 81), Ндіка, Тута, Пеллегріні – Ебімбе (Кнауфф, 69), Соу, Камада – Гетце, Ліндстрем (Роде, 46), Коло-Муані (Борре, 80).

Джерело: MEGOGO.