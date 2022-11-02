Марсель — Тоттенгем 1:2 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Лондонський Тоттенгем у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в надзвичайно напруженій групі D мав поїхати в гості до французького Марселя та в паралельному режимі боротись проти всіх інших учасників квартету за вихід до раунду плей-оф.

У підсумку, команди влаштували справжню емоційну гойдалку з голами на екваторі протистояння, коли обмінювались один із одним забитими м’ячами.

Напруга трималась аж до останніх миттєвостей, і коли вже завершувався компенсований час "шпорам" удалось досягти успіху за допомоги влучного пострілу П’єра-Еміля Гейб’єрга.

Огляд матчу:

Марсель — Тоттенгем 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 — Ленгле, 54, Гейб'єрг, 90+5

Марсель: Лопес — Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байї (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерді, Нуну Тавареш — Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харіт, Гендузі — Санчес.

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Девіс, Лангле, Сессеньон (Емерсон, 46), Перішич — Гейб'єрг, Бентанкур (Скіпп, 84) — Сон Хин Мін (Біссума, 29), Лукас Моура (Хіль, 90), Кейн.

Джерело: MEGOGO.