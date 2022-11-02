Марсель — Тоттенгем 1:2 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Лондонський Тоттенгем у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в надзвичайно напруженій групі D мав поїхати в гості до французького Марселя та в паралельному режимі боротись проти всіх інших учасників квартету за вихід до раунду плей-оф.
У підсумку, команди влаштували справжню емоційну гойдалку з голами на екваторі протистояння, коли обмінювались один із одним забитими м’ячами.
Напруга трималась аж до останніх миттєвостей, і коли вже завершувався компенсований час "шпорам" удалось досягти успіху за допомоги влучного пострілу П’єра-Еміля Гейб’єрга.
Огляд матчу:
Марсель — Тоттенгем 1:2
Голи: Мбемба, 45+2 — Ленгле, 54, Гейб'єрг, 90+5
Марсель: Лопес — Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байї (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерді, Нуну Тавареш — Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харіт, Гендузі — Санчес.
Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Девіс, Лангле, Сессеньон (Емерсон, 46), Перішич — Гейб'єрг, Бентанкур (Скіпп, 84) — Сон Хин Мін (Біссума, 29), Лукас Моура (Хіль, 90), Кейн.
Джерело: MEGOGO.