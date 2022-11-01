Аякс переграв Рейнджерс та відправився у Лігу Європи

Завершився матч Ліги чемпіонів квартету А.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А Аякс гостював у Глазго, де змагався проти Рейнджерс.

Відкрили рахунок амстердамці на четвертій хвилині завдяки влучному пасу Кудуса та удару від Бергхюйса. Ще у першому таймі Аякс подвоїв перевагу. Кудус, який асистував у першому взятті воріт, на цей раз відзначився голом.

На 87 хвилині Рейнджер зробив рахунок 1:2. Команда заробила 11-метровий, який реалізував капітан Таверньє. Але Аякс було не зупинити. Консейсау вийшов на поле на 88 хвилині, і на 89 забив третій гол гостей.

Рейнджерс — Аякс 1:3

Голи: Таверньє, 86 - Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Кінг, Сендс, Барішич — Арфілд (Лаурі, 83), Девіс (Камара, 60), Сакала, Тілльман (Райт, 60), Кент (Матондо, 83) — Чолак (Морелос, 60).

Аякс: Пасвер — Вейндал (Ренш, 44), Бессі, Тімбер, Санчес — Тейлор (Гріліч, 88), Альварес, Бергхюйс (Классен, 55), Тадич, Бергвейн (Консейсау, 88) — Кудус.

Попередження: Тейлор, Ренш