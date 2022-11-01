Айнтрахт Ф переграв Спортінг та вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів

Завершився поєдинок шостого туру.

Спортінг в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Айнтрахт з Франкфурта та зазнав поразки.

Спортінг вийшов вперед, проте німці перевернули гру та здобули три бали. Завдяки цьому результату Айнтрахт вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця.

Спортінг — Айнтрахт Ф 1:2

Голи: Артур, 39 — Камада, 62, Коло Муані, 72

Спортінг: Адан — Порро, Коатес, Сен-Жюст (Жоване Кабрал, 78), Інасіу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 32) — Артур, Угарте (Есугу, 63), Педру Гонсалвеш — Паулінью, Едвардс (Трінкан, 63)

Айнтрахт Ф: Трапп – Якіч (Смолчич, 81), Ндіка, Тута, Пеллегріні – Ебімбе (Кнауфф, 69), Соу, Камада – Гетце, Ліндстрем (Роде, 46), Коло-Муані (Борре, 80).