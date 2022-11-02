Тоттенгем вирвав перемогу в грі з Марселем та вийшов в плей-офф

Завершився поєдинок Ліги чемпіонів.

В рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Тоттенгем грав на виїзді проти Марселя та здобув перемогу над Марселем.

Лондонці пропустили під завісу першої половини гри, проте змогли перевернути хід зустрічі та вийшли далі з першого місця.

Марсель — Тоттенгем 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 — Ленгле, 54, Хейб'єрг, 90+5

Марсель: Лопес — Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байї (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерді, Нуну Тавареш — Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харіт, Гендузі — Санчес.

Тоттенгем: Льоріс — Даєр, Девіс, Лангле, Сессеньон (Емерсон, 46), Перішич — Хейб'єрг, Бентанкур (Скіпп, 84) — Сон Хин Мін (Біссума, 29), Лукас Моура (Хіль, 90), Кейн.