Сімеоне: Атлетіко заслужив на виліт з єврокубків

Фахівець прийняв поразку від Порту.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував виліт клубу з єврокубків.

"Абсолютно всі бачили, що Порту був кращим. Вони реалізовували моменти, краще бачили поле, займали правильні позиції. В цілому були сильнішими. Це наша реальність у єврокубках, треба стати кращими.

Минулого року нам було важко, ще раніше також, коли грали проти Зальцбурга. Ми не розкрили рецепт нашого успіху. Ці результати нас не влаштовують. Ми забили мало голів.

Заслужили виліт із ЛЧ, з єврокубків. Тепер настає нова реальність — Ла Ліга та Кубок. Ми повинні бути сильними. Не сумніваюся, що ми впораємося. Я довіряю цій команді, нам треба вміти чекати. Ми заслужено фінішували останніми в групі", — сказав Сімеоне.

Відео голів та огляд матчу Порту — Атлетіко можна дивитись на Football.ua.