Порту — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів 1 листопада 2022, 19:45.

Мадридський Атлетіко в заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів програв Порту із рахунком 2:1 та завершив свою єврокубкову кампанію.

За португальський клуб у цьому матчі голами відзначились Таремі та Еустакіо. Автогол Маркано на 90+5 хвилині не допоміг команді Дієго Сімеоне.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Порту - Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Таремі, 5, Еустакіо, 24 — Маркано (АГ), 90+6

Порту: Кошта — Пепе (Консейсау, 89), Кардосо, Маркано, Заїду (Венделл, 53) — Отавіо, Груїч, Еустадіо, Галено — Еванілсон (Мартінес, 81), Таремі.

Атлетіко: Облак — Мандава, Хіменес, Савіч, Сауль (Карраско, 60), Моліна — Вітсель, Де Пауль, Феліш (Кунья, 60), Корреа (Барріос, 85) — Грізманн.

Попередження: Кардосо, Груїч, Де Пауль, Мандава, Савіч.