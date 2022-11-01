Йовічевіч: Усі українські команди — герої зараз, як і українські солдати

Головний тренер Шахтаря дав коментар перед грою проти РБ Лейпціг.

У заключному шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє проти німецького Лейпцига. Гра пройде у Польщі на Муніципальному стадіоні Легії у Варшаві.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч вірить у свою команду та високо оцінює РБ Лейпциг та його тренера.

"Люди також змінюються протягом життя. Якщо людина має амбіції для прогресу, так само це й працює на футбольному полі. Я вважаю, що для досягнення високих цілей потрібні люди, – це навіть важливіше, ніж просто футболісти, головне – люди. Коли бувають важкі матчі, коли перед командою стоять виклики, усе вирішують лише кадри. На цьому рівні необхідно мати талант, і він у всіх моїх гравців є. Талант множиться на персоналію, і це втілюється в досягнення високих цілей, які ми зараз ставимо. Ніхто три з половиною місяці тому не давав навіть двох відсотків на те, що перед 6-м туром Ліга Європи вже буде в нас у кишені й ми змагатимемось за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У нас будується команда, і запас для гарного проєкту є. Це надихає і дає дух, що в кожній грі та з будь-яким суперником ми можемо перемогти. Я вже неодноразово говорив, що перший матч із «Лейпцигом» став переломним для нашої команди. Це був перший матч єврокубка, й ми не знали, наскільки є гарними, супротивник також цього не знав. З кожною грою ми додавали у впевненості, маневрах, ресурсах, системі, стиль гри завжди зберігався. Наш дух ми спробуємо продемонструвати і в завтрашньому матчі, щоб зробити з неможливого можливе. Зараз якщо це хтось і може зробити, то це – ми.

Я не люблю виділяти прогрес когось одного, для мене прогресувала вся команда. Ви – журналісти та вболівальники – на емоціях можете визначити, хто прогресує більше, а хто – менше. Хтось утілює свою майстерність у голах, хтось – у грі з м'ячем, хтось – у гольових передачах. Захисники мають свою роль – зупинити атаку супротивника, півзахисники повинні задавати темп і ритм грі, а хтось робить різницю в атаці, аби через голи відбивалося, що команда може домогтися результату. Якщо ти граєш на колектив, то він завжди допоможе тобі вистрілити. Сьогодні Мудрик, завтра – Судаков, потім – Зубков, однак ми – одна команда, у якій б'ються всі разом.

Марко Розе – топтренер, він давно на високому рівні показує свою якість. Уболівальники «Шахтаря» також не можуть забути дворічного протистояння з «Боруссією» (Менхенгладбах) і його результату. Його команди грають дуже агресивно та інтенсивно, проте зараз ігрова схема дещо змінилася. Його система гри завдає проблем, але, гадаю, ми завтра впораємось і продемонструємо гарну гру.

Іноді навіть досконалості бракує, однак, граючи за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, кожен з нас має бути на такому рівні, щоб це стало незабутньо. Повторюся: ніхто не думав, що ми зможемо вийти навіть до Ліги Європи, але зараз це вже в нас у кишені. Ти хочеш, щоб мрія здійснилася, проте якщо це йде від серця – це навіть не мрія, адже ти настільки хочеш, що вона повинна стати реальністю.



Гра з Лейпцигом? Такого матчу в нашій кар'єрі ще не було, коли нам би випадала нагода вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Особисто я такої напруги ще не відчував, та й усі так само, крім деяких футболістів. Ця амбіція, і часом невизначеність моменту рухає тебе вперед. Ми здійснили велику роботу і вже не задовольняємось тим, що маємо. Лишилося 95 хвилин матчу з чудовою командою, яка в останніх поєдинках набрала 16 очок з 18 можливих, яка демонструє гарний та інтенсивний футбол, вигравши в Реала і опонентів у Бундеслізі.

Нкунку, Вернер, Форсберг – усі вони виступають на відмінному рівні, тож завтра для нас буде супервиклик. У футболі не завжди виграють фаворити, але те, що в нас багато травм, це факт. Швед і Зубков – важливі гравці нашої команди та нашої моделі гри. Однак, гадаю, їхню втрату гідно й на максимальному рівні замінять інші. Вірю в команду та в позитивний результат.



Усі українські команди – герої зараз, як і українські солдати. Ми граємо на території України та б'ємося. Люди, котрі б'ються за нашу свободу, – фани наших команд. Усі представники країни у єврокубках уболівають один за одного, і я відчую підтримку цілої країни на завтрашньому матчі, так само буде на матчі Дніпра-1. Хочеться, щоб усі команди більше вигравали та заробляли бали до спільної скарбнички. Шкода, що в Динамо не вийшло дати результат, проте, коли грає Динамо, ми всі повинні вболівати за них.



Переїзди, звісно ж, виснажують, адже в тебе просто ні на що не лишається часу. Представники інших команд мають дозвілля, а в тебе постійна рутина, і цей психологічний фактор трохи гнітить. Завтрашній матч буде вирішальним, але потім ми матимемо ще п'ять ігор. Завтра спробуємо боротися й продемонструвати все найкраще. Через переїзди немає балансу між фізичним і ментальним. Ситуація для нас така собі, однак попри все ми боротимемось", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.