Конате та Джонс зіграють із перших хвилин проти Наполі

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи A, у якому зіграють Ліверпуль та неаполітанський Наполі.

Англійський Ліверпуль та неаполітанський Наполі на Енфілді поміж собою вирішуватимуть долю першої сходинки квартету A.

Юрген Клопп, після поразки від Лідса (1:2), вирішив використати з перших хвилин Конате та Цимікаса в лінії захисту, тоді як Джонс та Мілнер долучаться до ромбу в центрі поля, а Фірміно зіграє в парі атаки з Салахом.

Лучано Спаллетті, після перемоги над Сассуоло (4:0), залучив до лінії захисту Естігора та Оліверу, Ндомбеле зіграє в трикутнику в центрі поля, а Політано розташується на правому фланзі атаки.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимікас — Алькантара, Фабіньо, Мілнер — Джонс — Салах, Фірміно.

Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Елліотт, Ремсі, Робертсон, Нуньєс, Карвалью, Байцетич, Філліпс.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівера — Ндомбеле, Лоботка, Замбо-Ангісса — Політано, Осімген, Кварацхелія.