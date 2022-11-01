Конате та Джонс зіграють із перших хвилин проти Наполі

Англійський Ліверпуль та неаполітанський Наполі на Енфілді поміж собою вирішуватимуть долю першої сходинки квартету A.
Юрген Клопп, після поразки від Лідса (1:2), вирішив використати з перших хвилин Конате та Цимікаса в лінії захисту, тоді як Джонс та Мілнер долучаться до ромбу в центрі поля, а Фірміно зіграє в парі атаки з Салахом.
Лучано Спаллетті, після перемоги над Сассуоло (4:0), залучив до лінії захисту Естігора та Оліверу, Ндомбеле зіграє в трикутнику в центрі поля, а Політано розташується на правому фланзі атаки.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимікас — Алькантара, Фабіньо, Мілнер — Джонс — Салах, Фірміно.
Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Елліотт, Ремсі, Робертсон, Нуньєс, Карвалью, Байцетич, Філліпс.
Запасні: Ідасяк, Сірігу, Жезус, Руї, Ельмас, Лосано, Сімеоне, Зелінські, Дзербін, Дзанолі, Гаетано, Распадорі.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівера — Ндомбеле, Лоботка, Замбо-Ангісса — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Гра Ліверпуль — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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