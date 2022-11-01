Ліверпуль — Наполі. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи А.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль зустрінеться з Наполі та спробує оскаржити перше місце у квартеті А.

ЛІВЕРПУЛЬ — НАПОЛІ

ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Останнім часом Ліверпуль, м'яко кажучи, не тішить своїх уболівальників позитивними результатами у рамках англійської Прем'єр-ліги. Старт сезону видався для підопічних Юргена Клоппа з різних причин дуже бляклим, в результаті чого за підсумками 12 проведених матчів мерсисайдці наразі розташовуються на дев'ятому місці в турнірній таблиці АПЛ.

В останніх двох поєдинках чемпіонату Англії Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Ноттінгема і менш сенсаційної поразки від Лідса, але, зважаючи на все, основний акцент колектив Клоппа зараз зробив саме на виступи в Лізі чемпіонів. На єврокубковій арені "червоні" розчарували лише один раз, причому зробили це в гостях у свого майбутнього суперника, який практично гарантував собі перше місце в групі А.

Наполі, на відміну від Ліверпуля, стабільно вражаючий цього сезону абсолютно на всіх фронтах. Впевнене перше місце у турнірній таблиці Серії А, серія з 13 перемог поспіль у всіх турнірах і, як уже писалося вище, практично вирішене питання з першим місцем у своїй групі Ліги чемпіонів.

Що ж потрібно Наполі, щоб зберегти своє лідерство у квартеті А? Все досить просто, адже команді Лучано Спаллетті досить просто не поступитися Ліверпулю з різницею в чотири м'ячі і більше. Згадуючи минулу очну зустріч цих команд, завдання здається більш ніж можливим. Тоді, в Італії, неаполітанці перевершили Ліверпуль практично у всіх компонентах і здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. Важко уявити, що цього разу може перешкодити Наполі як мінімум не залишити Енфілд із поразкою у своєму активі.