Челсі — Динамо Загреб. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів Челсі на своєму полі прийме Динамо Загреб.

Челсі — Динамо Загреб

2 листопада, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі — Франсуа Летесьє.

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Підопічні Грема Поттера не мають жодної мотивації на майбутній матч. За будь-яких розкладів Челсі залишиться першим. А ось для Динамо Загреб ситуація набагато складніша. Якщо коротко:

- Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця у групі.

- Динамо втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Загребці фінішують третіми та перейдуть до Ліги Європи, якщо здобудуть перемогу, а Зальцбург програє.

Можливо, Челсі захоче зіпсувати настрій хорватській команді та помститися за поразку у першому турі групового етапу, яка коштувала роботи Томасу Тухелю.

Сумніватися у мотивації Динамо Загреб не доводиться. Для них Ліга Європи буде цілком хорошим варіантом і набагато кращим, ніж провести весну без єврокубків.

За версією букмекерів, Челсі – фаворит зустрічі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 1.33, а перемога Загреба – 9.40. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 5.60.

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Бренд та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Орієнтовні склади:

Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Аспілікуета, Жоржиньо, Лофтус-Чік, Чілвелл — Маунт, Хаверц — Броя.

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Шутало, Перич — Шпікич, Іванушець, Мішич, Адемі, Любічич — Оршич, Петкович.

Не зіграють: Фофана, Канте, Кулібалі, Джеймс – Шутало.

Під питанням: Кепа ...

Цікаві факти:

- Челсі вигравав і в таймі, і в матчі в останніх трьох іграх у Лізі чемпіонів.

- Челсі виграв три останні зустрічі у Лізі чемпіонів.

- "Сині" забивають як мінімум два голи в останніх трьох іграх у ЛЧ.