Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

01 листопада 2022

Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи А.

Груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА підходить до свого завершення. Сьогодні, 1 листопада, у рамках групи А увечері на нас чекають два протистояння: Ліверпуль прийме на своєму полі Наполі, а паралельно шотландському Рейнджерс протистоятиме Аякс.

ЛІВЕРПУЛЬ — НАПОЛІ

ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Докладніший анонс матчу читайте на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Алькантара — Салах, Фірміно, Дарвін Нуньєс

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім Мін Дже, Маріу Руй — Ндомбеле, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія

Не зіграють: Діогу Жота, Матіп, Луїс Діас, Артур — Рахмані

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 1:2

РЕЙНДЖЕРС — АЯКС

ВІВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА, 22:00. АЙБРОКС СТЕДІУМ, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Багато в чому це протистояння має характер формального. Так, Рейнджерс зберігає суто математичні шанси на те, щоб фінішувати на третій сходинці у групі А, але для досягнення цієї мети команді Джованні ван Бронкхорста потрібно зробити щось нереальне. Перемагати Аякс – надто мало для шотландського колективу. Через різницю забитих і пропущених голів гравцям Рейнджерс потрібно перемагати амстердамців із перевагою в п'ять м'ячів і більше, що виглядає практично нереально, незважаючи на статус домашньої команди та неймовірну підтримку з боку шотландських уболівальників.

У Аякса ж у майбутній зустрічі завдання набагато простіше — не зазнати поразки з різницею в п'ять м'ячів і більше відповідно. Через поразку в минулому турі від Ліверпуля амстердамці втратили шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, тому на 99% вони виступлять навесні в Лізі Європи, нехай, як писалося вище, у Рейнджерс і зберігаються мінімальні шанси на те, щоб уникнути підсумкового четвертого рядка у квартеті А.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Альфреда Шрейдера. Так, на перемогу Аякса пропонується коефіцієнт 1,88, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 3,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Кінг, Девіс, Барішич — Тілльман, Девіс, Сендс — Сакала, Чолак, Кент

Аякс: Пасвеєр — Ренсх, Тімбер, Бассі, Блінд — Бергхейс, Альварес, Тейлор, Тадіч, Броббі — Бергвейн

Не зіграють: Ландстрем, Їлмаз, Голдсон, Джек, Лоуренс, Сауттар — Каплан

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 0:2

 

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