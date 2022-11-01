Ліга чемпіонів. Група С. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи С.

У вівторок, 1 листопада, відбудуться два матчі групи С. У першому матчі Баварія на своєму полі прийме Інтер, а в другому Вікторія протистоятиме Барселоні.

Баварія — Інтер

1 листопада, 22.00. Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина).

Розширений анонс матчу Баварія - Інтер можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Б: Ульрайх — Мазрауї, Павар, Упамекано, Девіс — Забітцер, Горецка — Мане, Мусіала, Коман — Чупо-Мотінг

І: Онана — Шкріньяр, Де Врей, Ачербі — Дамфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко

Не зіграють: Ернандес, Мюллер, Ноєр, Сане, Сарр — Далберт, Брозовіч

Під питанням: Де Лігт — Д'Амброзіо

прогноз 2:2

Вікторія — Барселона

1 листопада, 22.00. Стадіон міста Пльзень у Пльзені. Головний арбітр: Раду Петреску (Румунія).

У Данії зійдуться невдахи першого туру. І якщо "леви" влетіли Дортмунду на виїзді (0:3), то от "нервіонці" поступилися Манчестер Сіті вдома (0:4).

Схоже, що це протистояння перетворюється у ключове принаймні для Севільї. Якщо андалусці не зуміють здобути максимум очків на Паркені, то їх шанси на вихід із цієї групи будуть під великим питанням.

На вихідних іспанський клуб нарешті зумів здобути першу перемогу у Прімері, перегравши Еспаньйол. Настрій в команди має бути гарний, проте подивимось.

Копенгаген наразі перебуває у неоднозначній формі. В останніх п'яти зустрічах — лише одна перемога над Сількеборгом (1:0), а після вояжу у Дортмунд ще й примудрилися програти не самому сильному Оденсе (1:2).

Орієнтовні склади:

В: Станек — Гейда, Перніка, Тіхані — Хавель, Калвач, Буча, Холік — Влканова, Їрка — Хори

Б: Тер Штеген — Бельєрін, Піке, Алонсо, Бальде — Гаві, Кесс'є, Педрі — Рафінья, Левандовські, Торрес

Не зіграють: Тіхані, Дедич, Каша, Клімент, Копіц, Москера, Ржезнік, Сікора — Араухо, Бускетс, Гарсія, Депай, Крістенсен, Кунде, Роберто

Під питанням: ... — ...