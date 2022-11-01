Баварія — Інтер. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Інтер.

Баварія — Інтер

1 листопада, 22.00. Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина).

Протистояння Баварії та Інтера могло бути родзинкою заключного туру Ліги чемпіонів, проте перемога у матчі проти Вікторії минулого тижня офіційно вивела міланців до плей-оф. Барселона втратила шанси на вихід до 1/8 фіналу, отже поєдинок проти Мюнхена немає жодного турнірного значення.

Якби Баварія зіграла внічию з каталонцями, італійському віце-чемпіону потрібно було б перемагати суперника з різницею в 3 чи 4 голи. Тоді вони посіли б першу сходинку.

Втім, цього вже не станеться, але подивитися точно буде на що. Навіть не надто мотивовані "ротен" здатні спокійно підпортити життя любому супернику, а "нерадзуррі" поборються за власний престиж.

Багато людей називає локальний тріумф банди Індзагі виключно випадковістю та проблемами каталонського гіганта. Чому б не довести зворотнє та не відібрати очки в Мюнхені?

Статистика зустрічей до цього сезону була рівною. Тричі команди перемагали один одного, була й одна нічия. Особливо виділяється фінал Ліги чемпіонів сезону-2009/10 та запелка битва у 1/8 фіналу наступного розіграшу, коли Інтер створив камбек на Альянц Арені та пройшов далі за виїзними голами.

Міланці, до речі, жодного разу не перемагали Баварію на Джузеппе Меацца, проте перемоги (фінал-2010 пройшов на нейтралці у Мадриді) здобував саме у виїзних матчах. Цікаво, чи буде щось подібне й цього разу?

Орієнтовні склади:

Б: Ульрайх — Мазрауї, Павар, Упамекано, Девіс — Забітцер, Горецка — Мане, Мусіала, Коман — Чупо-Мотінг

І: Онана — Шкріньяр, Де Врей, Ачербі — Дамфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко

Не зіграють: Ернандес, Мюллер, Ноєр, Сане, Сарр — Далберт, Брозовіч

Під питанням: Де Лігт — Д'Амброзіо

Поточна форма та очні зустрічі:

Б: Фрайбург (5:0), Аугсбург (5:2), Гоффенгайм (2:0), Барселона (3:0), Майнц (6:2) / з Інтером +4=1-3 (11:9)

І: Барселона (3:3), Салернітана (2:0), Фіорентина (4:3), Вікторія (4:0), Сампдорія (3:0) / з Баварією +3=1-4 (9:11)