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Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Спаллетті: Повинен привітати гравців з тим, чого ми досягли в Лізі чемпіонів

27 жовтня 2022

Спаллетті: Повинен привітати гравців з тим, чого ми досягли в Лізі чемпіонів

Коуч неаполітанців задоволений результатами в ЛЧ.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував перемогу над Рейнджерс (3:0) у Лізі чемпіонів, а також висловився щодо виступів команди в турнірі.

"Ми провели фантастичний перший тайм, непогано виглядали відрізками та у другому. Мені сподобалося, як підійшли до справи ті, хто отримує менше ігрового часу. Повинен привітати гравців з тим, чого ми досягли", — приводить слова Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

В останньому турці групового етапу Ліверпуль зустрінеться з Наполі на Енфілді. Для того, щоб посісти перше місце в групі мерсисайдцям необхідно перемагали італійців з різницею у чотири м'ячі.

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