Спаллетті: Повинен привітати гравців з тим, чого ми досягли в Лізі чемпіонів

Коуч неаполітанців задоволений результатами в ЛЧ.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував перемогу над Рейнджерс (3:0) у Лізі чемпіонів, а також висловився щодо виступів команди в турнірі.

"Ми провели фантастичний перший тайм, непогано виглядали відрізками та у другому. Мені сподобалося, як підійшли до справи ті, хто отримує менше ігрового часу. Повинен привітати гравців з тим, чого ми досягли", — приводить слова Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

В останньому турці групового етапу Ліверпуль зустрінеться з Наполі на Енфілді. Для того, щоб посісти перше місце в групі мерсисайдцям необхідно перемагали італійців з різницею у чотири м'ячі.