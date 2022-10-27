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-
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-
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22:00
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-
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-
01 листопада
22:00
Баварія
-
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-
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-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
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-
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Айнтрахт — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу

27 жовтня 2022

Айнтрахт — Марсель, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Марсель мав наміри піднятись на верхівку турнірної таблиці квартету D за підсумками гостьового матчу проти франкфуртського Айнтрахта, проте зазнав невдачі.

"Провансальці" пропустили швидкий м’яч уже на третій хвилині, однак ще до середини першого тайму зуміли відігратись, але не встигли охолонути думками від власного голу, як суперники забили ще раз.

У підсумку, друга половина гра виявилась сповненою боротьби, проте проходила за невеликої кількості гольових нагод, і в підсумку "орли" святкували закономірний успіх, а гості відправились на останню сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Айнтрахт — Марсель 2:1
Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 — Гендузі, 22.

Айнтрахт: Трапп — Ндіка, Смолчич, Якич — Ленц (Пеллегріні, 45), Соу, Камада, Діна-Ебімбе (Аліду, 79) — Гьотце, Ліндстрьом (Роде, 69), Коло Муані (Борре, 79).

Марсель: Лопес — Жиго (Колашинац, 60), Балерді, Мбемба — Тавареш, Верету, Ронж'є, Клосс (Суарес Чарріс, 86) — Аріт, Гендузі (Юндер, 60), Санчес.

Попередження: Коло Муані, Смолчич, Діна-Ебімбе — Тавареш, Верету, Суарес Чарріс.

Джерело: MEGOGO.

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статті на тему:
Getty Images 27 октября 2022 Ліга чемпіонів. Спортінг поділив очки з Тоттенгемом, Айнтрахт сильніший за Марсель
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