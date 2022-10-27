Айнтрахт — Марсель 2:1 Відео голів та огляд матчу

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У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Марсель мав наміри піднятись на верхівку турнірної таблиці квартету D за підсумками гостьового матчу проти франкфуртського Айнтрахта, проте зазнав невдачі.

"Провансальці" пропустили швидкий м’яч уже на третій хвилині, однак ще до середини першого тайму зуміли відігратись, але не встигли охолонути думками від власного голу, як суперники забили ще раз.

У підсумку, друга половина гра виявилась сповненою боротьби, проте проходила за невеликої кількості гольових нагод, і в підсумку "орли" святкували закономірний успіх, а гості відправились на останню сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Айнтрахт — Марсель 2:1

Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 — Гендузі, 22.

Айнтрахт: Трапп — Ндіка, Смолчич, Якич — Ленц (Пеллегріні, 45), Соу, Камада, Діна-Ебімбе (Аліду, 79) — Гьотце, Ліндстрьом (Роде, 69), Коло Муані (Борре, 79).

Марсель: Лопес — Жиго (Колашинац, 60), Балерді, Мбемба — Тавареш, Верету, Ронж'є, Клосс (Суарес Чарріс, 86) — Аріт, Гендузі (Юндер, 60), Санчес.

Попередження: Коло Муані, Смолчич, Діна-Ебімбе — Тавареш, Верету, Суарес Чарріс.

Джерело: MEGOGO.