Ліга чемпіонів. Спортінг поділив очки з Тоттенгемом, Айнтрахт сильніший за Марсель

Сценарій боротьби за путівки до єврокубків у групі набрав несподівані обороти — все зважитися в останньому турі.

Завершилися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D, де боротьба за путівки на подальші стадії єврокубків триватиме до останнього.

У першому матчі лондонський Тоттенгем поділив очки з португальським Спортінгом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У складі "левів" відзначився Едвардс у середині першого тайму, а у "шпор" результативним ударом відзначився Бентанкур на 80 хвилині зустрічі.

Тоттенгем — Спортінг 1:1

Голи: Бентанкур, 80 — Едвардс, 22.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс (Ленгле, 82), Даєр, Ромеро — Перішич, Бентанкур, Хейб'єрг, Доерті (Хіль, 71) — Сон Хин Мін, Моура (Емерсон, 82), Кейн.

Спортінг: Адан — Де Ліма, Коатес, Інасіу — Сантуш (Назінью, 62), Угарте, Моріта, Порро — Паулінью (Сен Жюст, 75), Трінкан, Едвардс (Фатаву, 71).

Попередження: Ромеро — Коатес, Угарте.

У другій грі німецький Айнтрахт на своєму полі здобув перемогу над французьким Марселем із рахунком 2:1.

Перемогу німцям завдали результативних ударів у виконанні Камади та Коло Муані, а у гостей єдиний гол хабив Гендузі.

Айнтрахт — Марсель 2:1

Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 — Гендузі, 22.

Айнтрахт: Трапп — Ндіка, Смолчич, Якич — Ленц (Пеллегріні, 45), Соу, Камада, Діна-Ебімбе (Аліду, 79) — Гьотце, Ліндстрьом (Роде, 69), Коло Муані (Борре, 79).

Марсель: Лопес — Жиго (Колашинац, 60), Балерді, Мбемба — Тавареш, Верету, Ронж'є, Клосс (Суарес Чарріс, 86) — Аріт, Гендузі (Юндер, 60), Санчес.

Попередження: Коло Муані, Смолчич, Діна-Ебімбе — Тавареш, Верету, Суарес Чарріс.

Таким чином, після п'яти турів Тоттенгем набрав вісім очок і посідає перше місце у групі D. У Спортінга та Айнтрахта по сім балів та друге з третім місцями відповідно. Останнє місце у Марселя – шість балів.