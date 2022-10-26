Ліверпуль розгромив Аякс і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Юргена Клоппа приєдналася до Наполі у 1/8 фіналу ЛЧ від групи А.

Завершився поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому в рамках групи А на Йоган Кройф Арені зустрілися між собою амстердамський Аякс і Ліверпуль.

Господарі поля продемонстрували непоганий старт, проте не змогли конвертувати низку своїх небезпечних моментів у голи, за що амстердамці згодом і поплатилися.

Надалі підопічні Юргена Клоппа тричі забили у ворота Аякса та гарантували собі розгромну перемогу у цьому протистоянні.

Таким чином, Ліверпуль вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів. Аякс, у свою чергу, виступить навесні наступного року у Лізі Європи.

Аякс — Ліверпуль 0:3

Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52

Аякс: Пасвер – Санчес, Тімбер, Бассі, Блінд (Вейндал 58) – Классен (Кудус 58), Альварес (Гріллич 85), Бергейс (Консейсау 85) – Бергвейн, Броббі (Тейлор 63), Тадич

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон (Цимікас 87), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Хендерсон (Мілнер 71), Фабіньо (Байчетич 71), Елліотт (Карвалью 71) – Фірміно – Салах, Нуньєс (Джонс 63)