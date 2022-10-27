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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
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Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
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РБ Лейпциг
-
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Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
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Тоттенгем — Спортінг 1:1 Відео голів та огляд матчу

27 жовтня 2022

Тоттенгем — Спортінг, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Лондонський Тоттенгем у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі відчайдушно намагався втримати лідерство в абсолютно рівному квартеті D у протистоянні проти лісабонського Спортінга, якому в першому колі програв із рахунком 0:2.

Нічого доброго не віщував команді Антоніо Конте й початок матчу другого кола — "шпори" пропустили посеред першого тайму, у якому навіть не могли зачепитись за ініціативу в контролі м’яча.

Уже поперерві Тоттенгем заграв геть інакше та більш рішучіше, тому поступово перехопив контроль над станом справ на полі, і в підсумку Родріго Бентанкур відзначився рятівним пострілом.

У заключному матчі проти французького Марселя головний тренер англійського колективу не зможе взяти участь через вилучення за емоції перед фінальним свистком.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Спортінг 1:1
Голи: Бентанкур, 80 — Едвардс, 22.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс (Ленгле, 82), Даєр, Ромеро — Перішич, Бентанкур, Хейб'єрг, Доерті (Хіль, 71) — Сон Хин Мін, Моура (Емерсон, 82), Кейн.

Спортінг: Адан — Де Ліма, Коатес, Інасіу — Сантуш (Назінью, 62), Угарте, Моріта, Порро — Паулінью (Сен Жюст, 75), Трінкан, Едвардс (Фатаву, 71).

Попередження: Ромеро — Коатес, Угарте.

Джерело: MEGOGO.

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Getty Images 27 октября 2022 Ліга чемпіонів. Спортінг поділив очки з Тоттенгемом, Айнтрахт сильніший за Марсель
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