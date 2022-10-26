Брюгге — Порту 0:4 Відео голів та огляд матчу

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У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Брюгге на своєму полі зазнав поразки від Порту.

Бельгійський клуб, який раніше гарантував собі участь у 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубку, пропустив у своїй ворота аж чотири м'ячі — і загалом пропустив уперше у цьому розіграші ЛЧ.

Відзначимо, що українці Едуард Соболь і Роман Яремчук, які є гравцями Брюгге, участі у погромі не брали.

Огляд матчу:



Брюгге — Порту 0:4

Голи: Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еуштакіу, 60

Брюгге: Міньйоле — Одуа (Мейєр, 71), Мехеле, Сілла (Боята, 71), Б'юкенен — Нільсен (Одор, 81), Оньєдіка (Баланта, 81), Ванакен — Ланг, Ютгла, Сков-Ольсен (Нуса, 71)

Порту: Кошта — Пепе Акіно (Мартінес, 89), Кардозу, Карму, Санусі (Венделл, 77) — Отавіу, Еуштакіу (Бруно Кошта, 77), Урібе, Галено (Верон, 77) — Еванілсон (Р. Консейсау, 89), Таремі

Попередження: Одої, Сілла, Оньєдіка — Еуштакіу, Отавіо, Карму, Урібе

На 50 хвилині Ванакен (Брюгге) не реалізував пенальті (воротар).