Брюгге вперше пропустив у Лізі чемпіонів, Порту влаштував "дзеркальну" помсту

Команда двох українців зазнала невдачі.

Програма п'ятого туру Ліги чемпіонів у групі B розпочалася з матчу між Брюгге та Порту. І якщо у другому турі бельгійці розгромили суперника на його полі з рахунком 4:0, то у рідних стінах вони поступилися йому з тим же результатом.

Команда Карла Хофкенса тим самим пропустила перші голи у групі цьогорічного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Брюгге зазнав першої поразки, проте він залишається на першому місці, а питання виходу до 1/8 турніру знято ще з минулого туру.

Відзначимо, що українці Едуард Соболь і Роман Яремчук участі у погромі не брали.

Брюгге — Порту — 0:4

Голи: Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еуштакіу, 60

Брюгге: Міньйоле — Одуа (Мейєр, 71), Мехеле, Сілла (Боята, 71), Б'юкенен — Нільсен (Одор, 81), Оньєдіка (Баланта, 81), Ванакен — Ланг, Ютгла, Сков-Ольсен (Нуса, 71)

Порту: Кошта — Пепе Акіно (Мартінес, 89), Кардозу, Карму, Санусі (Венделл, 77) — Отавіу, Еуштакіу (Бруно Кошта, 77), Урібе, Галено (Верон, 77) — Еванілсон (Р. Консейсау, 89), Таремі

Попередження: Одої, Сілла, Оньєдіка — Еуштакіу, Отавіо, Карму, Урібе

На 50 хвилині Ванакен (Брюгге) не реалізував пенальті (воротар).

О 22:00 у рамках групи B відбудеться матч між Атлетіко та Баєром. Наразі у Брюгге — 10 очок, у Порту — 9 (команди зіграли по 5 матчів), у "матрацників" — 4, у "фармацевтів" — 3 (по 4 гри).