Інтер — Вікторія Пльзень 4:0 Відео голів та огляд матчу

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У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Вікторією Пльзень.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота чеського клубу чотири м'ячі без відповіді, тим самим гарантувавши собі місце в плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

Огляд матчу:



Інтер — Вікторія Пльзень 4:0

Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

Інтер: Онана – Шкріняр, Ачербі, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані 71), Мхітарян (Гальярдіні 83), Дімарко (Госенс 77) – Мартінес (Лукаку 83), Джеко (Корреа 71)

Вікторія: Станек – Гейда, Перніца, Тіяні (Ємелка 51) – Гавел, Буха, Калвах (Н’Діає 70), Москера – Їрка (Голік 46), Влканова (Піларж 84) – Бессі (Хори 46)